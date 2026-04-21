Сребро за Семен Новиков от европейското първенство по борба
Чете се за: 01:45 мин.
Течове и разрушения в сградата на Националната...
Чете се за: 03:15 мин.
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

Александър Донски се класира за четвъртфиналите в Рим

Надпреварата е с награден фонд 97 640 евро.

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър 100 кигали
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) победиха в първия кръг Серхио Мартос Горнес (Испания) и Виджай-Сундар Прашант (Индия) със 7:6(5), 6:4 за час и 25 минути на корта.

В първия сет пробиви нямаше, а българинът и индиецът поведоха с 6:3 в тайбрека и го спечелиха със 7:5. Във втората част Донски и Бантия започнаха с пробив, който се оказа достатъчен за крайната победа.

Българинът заработи 16 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 105-о място, но с този успех си гарантира рекордно класиране, като ще се изкачи минимум до 103-тата позиция.

На четвъртфиналите двамата ще играят с победителите от мача между №4 Блейк Бейлдън (Австралия)/Мик Велдхер (Нидерландия) и участващите с "уайлд кард" Андреа Вавасори и Матео Вавасори (Италия).

ТОП 24

Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
1
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
2
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
5
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?
6
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Български тенис

Ива Иванова с успех на двойки в Тунис
Ива Иванова с успех на двойки в Тунис
Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки в Анже Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки в Анже
Чете се за: 00:47 мин.
Йоана Константинова с успешен старт на турнир в Тунис Йоана Константинова с успешен старт на турнир в Тунис
Чете се за: 00:32 мин.
Антони Иванов напусна Херманщат със скандал, клубът готви съдебни действия Антони Иванов напусна Херманщат със скандал, клубът готви съдебни действия
Чете се за: 02:07 мин.
Александър Василев отпадна на старта на "Чалънджър“ турнира в Рим Александър Василев отпадна на старта на "Чалънджър“ турнира в Рим
Чете се за: 00:55 мин.
Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Тунис Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Тунис
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Два трамвая се удариха на бул. „Константин Величков“ в София, един пътник е ранен Два трамвая се удариха на бул. „Константин Величков“ в София, един пътник е ранен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Столичен куклен театър отбелязва своя 80-годишен юбилей
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Атина срещу свръхтуризма: Искане за забрана на нови лицензи за хотели
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения -...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
