Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Менорка

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, победиха представителите на домакините Давид Вега Ернандес и Бенямин Лопес с 6:2, 4:6, 10-7 за 78 минути на корта.

След като си размениха по един сет, в шампионския тайбрек Донски и Бантия поведоха с 6:3, допуснаха изравняване 6:6, но взеха четири от следващите пет разигравания и затвориха мача.

Българинът заработи 36 точки за световната ранглиста на двойки на АТР, в която заема 110-а позиция тази седмица.

Съперниците им за титлата ще бъдат победителите от двубоя между Серхио Мартос Горнес (Испания)/Зденек Колар (Чехия) и Едас Бутвилас (Литва)/Тиаго Перейра (Португалия).

През март Донски игра на два финала на двойки на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда.