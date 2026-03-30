Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите в Менорка

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Донски победи с 6:1, 0:6, 6:3 Ерик Ваншелбойм (Украйна). Срещата продължи час и 36 минути.

Българинът спечели убедително първия сет, но по подобен начин загуби втория. Донски поведе с 3:0 в третата, решителна част, а след това запази преднината си за крайното 6:3.

За влизане в основната схема Донски ще играе срещу победителя от мача между испанците Алекс Мартинес и Изан Алмасан Валенте.

Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2 при дуетите, ще играят в първия кръг срещу Александър Мерино (Перу) и Кристоф Негриту (Германия).