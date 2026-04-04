Александър Донски загуби финала на двойки на турнир в Менорка

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) с награден фонд 160680 евро.
Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №2, отстъпиха пред Пручия Исаро (Тайланд) и Ники Пунача (Индия) с 3:6, 6:7(3) за 82 минути.
Те загубиха два пъти подаването си в първия сет, а във втората част се стигна до тайбрек, в който Исаро и Пунача поведоха с 6:1 и спечелиха титла.
За Донски и Бантия това беше втори мач за деня, след като по-рано днес спечелиха на полуфиналите.
Българинът заработи 60 точки за световната ранглиста на двойки на АТР, в която заема 110-а позиция тази седмица.
За българина това беше четвърти финал на двойки от началото на годината. През март Донски игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).