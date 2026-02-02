Александър Николов поведе колоната на реализаторите в италианския волейбол

Българският волейболист Александър Николов направи впечатляващо представяне в италианската волейболна лига – една от най-силните в Европа.

Той беше най-резултатният играч за своя отбор и води колоната на реализаторите, което означава, че е реализирал най-много точки в първенството до този момент. Това е голямо постижение, защото италианската лига привлича много от най-силните волейболисти в света.

Доброто му представяне показва, че България има звезди и в клубния волейбол в чужбина, а самият Николов се утвърждава като един от най-добрите реализатори на този етап от сезона.

Това постижение не само радва феновете у нас, но и привлича вниманието на волейболната общност в Европа към усилията и таланта на българския състезател.