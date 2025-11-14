Александър Тищенко е новият съветник по правата на човека на Украйна в България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Тищенко е назначен за съветник на омбудсмана на Украйна в България, отговарящ за правата на човека. В интервю за БНТ той сподели, че има много приятели в България и очаква съдействие от институциите за защита на правата на украинците.

Тищенко планира да открие офис в София, където украинските граждани ще могат да получават консултации и подкрепа по въпроси, свързани с правата на човека.

През октомври Дмитро Лубинец, упълномощен на Върховната Рада на Украйна за правата на човека, се срещна със своите представители и новоназначени съветници в чужбина. Екипът извън страната значително се разшири: към шестима опитни представители, които вече изпълняваха своите функции в различни държави, се присъединиха още 14 нови съветници. Сред тях е Александър Тищенко, нов съветник и представител в България.

Увеличаването на броя на запитванията от чужбина потвърждава, че украинските граждани се нуждаят от подкрепа във всеки край на света.

Автор на публикацията е Мария Плачкова

