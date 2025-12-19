Александра Фейгин ще участва в шоуто "Приказни герои" на Ледения парк тази неделя

Състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще е част от шоуто "Приказни герои", което "София - европейска столица на спорта" и Столична община ще представят тази неделя на Ледения парк в центъра на града. На пързалката в Княжеската градина до Орлов мост ще оживеят приказните герои, водени от българската звезда в световното фигурно пързаляне през последните години. Това ще бъде и една от последните изяви на Фейгин преди започващите на 6 февруари в Милано Кортина зимни Олимпийски игри.



Във "вълшебните изпълнения" този уикенд на леда ще бъдат национални състезатели на България, а специален гост ще бъде 5-кратният шампион на Естония Валдис Минталс



"Нека стоплим сърцата си преди Коледа, да изпълним душите си с магия и да повярваме отново в чудеса", е посланието на организаторите, с което те канят граждани и гости на столицата да аплодират най-добрите състезатели и млади таланти, като се насладят безплатно на спиращите дъха изпълнения.



Шоуто "Приказни герои" е тази неделя, 21 декември, от 16:20 часа на Ледения парк ICE PARK SOFIA в Княжеската градина до Орлов мост. Не пропускайте да проследите на живо "вълшебните изпълнения" на националите и да подкрепите Александра Фейгин преди Олимпийските игри в Милано Кортина.