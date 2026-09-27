Александро Давидович Фокина продължава към полуфиналите в Ченду

Алехандро Давидович Фокина достигна до полуфиналите на тенис турнира на твърда настилка АТП 250 в Ченду (Китай) с награден фонд от 1,2 милиона долара. Поставеният под номер 2 испанец победи Александър Мюлер с 6:1, 7:5 за час и 20 минути.

Испанецът постигна общо три пробива срещу нито един за французина и приключи двубоя още от първата си възможност при свой начален удар.

В следващия кръг Фокина ще се изправи срещу Николоз Басилашвили. Грузинецът елиминира американеца Дженсън Бруксби след 6:4, 7:6 (4).

В другия полуфинал един срещу друг ще играят Денис Шаповалов и Хуберт Хуркач. Поставеният под номер 5 поляк Хуркач победи с 7:6 (10), 6:4 Лойд Харис от Република Южна Африка, докато седмият в схемата канадски представител Шаповалов се справи с французина Адриан Манарино след обрат с 6:7 (6), 6:3, 6:2.