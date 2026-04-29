БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Американка детронира Арина Сабаленка в Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Хейли Батист обърна водачката в световната ранглиста.

Американка детронира Арина Сабаленка в Мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

Хейли Батист постигна една от най-големите си победи в своята кариера и си осигури място на полуфиналите на турнира от сериите от WTA 1000 в Мадрид. Американката обърна Арина Сабаленка след 2:6, 6:2, 7:6(6) в четвъртфинален мач, продължил 2 часа и 32 минути.

Така представителката на САЩ отстрани водачката в световна ранглиста и детронира действащата шампионка в турнира. Батист отрази общо шест мачбола за представителката на Беларус за да достигне първия си полуфинал на подобно ниво в Мадрид.

Арина Сабаленка взе първия сет, след като поведе с 3:0 с ранен пробив и стигна до 6:2 с втори пробив в мача за 6:2. В началото на втората част обаче Хейли Батист осъществи два поредни пробива за аванс от 4:0, Сабаленка намали за 2:4, но с нови два гейма на сметката си американката спечели сета с 6:2.

Последва изключително оспорван трети сет, като ту едната, ту другата тенисистка бе в по-добър момент. Арина Сабаленка поведе с 5:4, но пропусна пет мачбола, а Батист отговори с два поредни гейма за 6:5 в своя полза след пробив. Водачката в световната ранглиста върна пробива, изравнявайки за 6:6.

В тайбрека Сабаленка също пропусна възможност да затвори двубоя, а Хейли Батист демонстрира здрави нерви, триумфирайки при 8-6.

На полуфиналите в испанската столица Батист ще се изправи срещу деветата поставена Мира Андреева от Русия.

#тенис турнир в Мадрид 2026 #Хейли Батист #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност"
Александър Блокс достигна четвъртфинал на Мастърса в Мадрид
Водещи новини

Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ