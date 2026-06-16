Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнир на клей в Констанца (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин победи четвъртия поставен Габриел Гецу (Румъния) с 6:2, 6:4. Срещата продължи час и 35 минути.

Маздрашки започна силно мача и поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Българинът дръпна с 3:0 гейма във втората част, допусна изравняване при 3:3, но след 4:4 взе следващите два гейма и триумфира в мача.

Във втория кръг Маздрашки ще играе срещу друг представител на домакините Цезар Папое.

Анас Маздрашки продължава великолепното си представяне в Румъния, след като през миналата седмица стана вицешампион на сингъл на турнир в Куртя де Арджеш.

Маздрашки ще участва и в надпреварата на двойки, като ще си партнира с друг българин Йоан Найденов. Двамата ще играят в първия кръг срещу Валентин Гонсалес-Галино (Испания) и Хулио Сесар Порас (Аржентина).