Анатоли Нанков ще направи дебют начело на Монтана срещу ЦСКА 1948, ясен е съставът

Новият наставник на Монтана Анатоли Нанков определи групата за предстоящото гостуване на ЦСКА 1948. Двубоят е в петък от 19:00 часа на стадиона в Бистрица. Голмайсторът на отбора Филип Ежике е контузен и пропуска мача. Участие в срещата няма да вземе и Витиньо, който още няма изкарана работна виза. Сред 20-те попадна Калоян Стрински за сметка на Емануел Екеле.

Групата на Монтана:

Вратари: 30.Васил Симеонов, 1.Марсио Роса

Защитници: 8.Петър Атанасов, 4.Никола Борисов, 18.Костадин Илиев, 6.Денис Динев, 14.Димитър Буров, 5.Мартин Михайлов, 10.Александър Тодоров, 25. Соломон Джеймс, 15. Кристофър Ачеампонг

Полузащитници и нападатели: 22.Стефан Каменов, 23.Антон Тунгаров, 16.Томас Азеведо, 3.Илиъс Илиадис, 19.Владислав Цеков, 9. 21.Виктор Добрев, 17.Иван Коконов, 7.Борислав Димитров, 24.Калоян Стрински