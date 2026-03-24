Андрей Гюров се срещна с ръководителите на мисиите на ЕС у нас

Служебният министър-председател Андрей Гюров се срещна с ръководителите на мисии на държавите от Европейския съюз (ЕС) по покана на Кипърското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук.

Гюров ги запозна с работата на служебното правителство за провеждането на предсрочните избори на 19 април. Той подчерта, че гарантирането на честен и прозрачен вот е водещ приоритет на служебното правителство. Прилага се политика на „нулева толерантност“ към изборни нарушения, така че всеки български гражданин да бъде уверен, че гласът му ще бъде отчетен законосъобразно, каза премиерът.

В изказването си той открои и предприетите действия за възстановяване на законността в прокуратурата и ограничаването на практики, свързани с „паралелно правосъдие“, с цел утвърждаване на прозрачна и независима съдебна система.

Гюров отбеляза, че Народното събрание е приело удължения бюджет, а правителството вече работи по рамката за бюджета за 2026 г.

Тема на разговор бяха също събитията в Близкия изток и отражението им върху България. Правителството трябваше да действа бързо, за да въведе мерки за смекчаване на въздействието от нарастващите световни цени, които се отразяват и на българския пазар, посочи премиерът.

В рамките на срещата бяха обсъдени и основните теми от дневния ред на последното заседание на Европейския съвет, както за Близкия изток, така и за Украйна и евентуалния риск от засилен миграционен натиск. Министър-председателят благодари на посланик Кафкаридис за срещата и потвърди ролята на България като стабилен и надежден партньор в Европа.