Андрей Ковачев: РСМ се самоблокира заради нежелание да изпълни поетите ангажименти

Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Не България спира Скопие, а неговите управляващи, допълни евродепутатът

Евродепутатът Андрей Ковачев от Европейската народна партия (ГЕРБ) коментира в интервю от Брюксел в "Още от деня" докладите на Европейската комисия, свързани с разширяването на ЕС и готовността на държавите-кандидатки.

"За съжаление, Северна Македония остава в застой. Това е лоша новина, защото ние искаме разширяването да бъде за всички страни от Западните Балкани, както и за Молдова и Украйна",
каза Ковачев.

По думите му, докато Черна гора, Албания, Молдова и Украйна отбелязват напредък, Скопие "се самоблокира от нежеланието на своите управляващи да изпълнят критериите, които самите те са приели".

"Независимо от смяната на правителствата, държавата е същата и трябва да изпълни ангажиментите си", подчерта евродепутатът.

Андрей Ковачев посочи, че лидерът Християн Мицкоски печели избори, използвайки антиевропейска и антиевропейска риторика.

"За съжаление, Християн Мицкоски печели парламентарните и местните избори с тази тема. Говорихме с него многократно да не използва България като инструмент за вътрешна политика, защото това е в ущърб на собствените му граждани".

Той допълни, че очаква след изборите Скопие да възобнови реформите и диалога:

"Надяваме се Християн да промени подхода си и да се върнем към изпълнението на договора за добросъседство, подписан от Бойко Борисов и Зоран Заев".

Ковачев определи като "безумно" изявлението на Мицкоски, че няма да направи конституционните промени без гаранции от ЕС и България.

"Не мога да разбера какви повече гаранции може да има от единодушното решение на българския парламент. 195 гласа "за", нито един против. Това е най-голямата възможна гаранция".

Той уточни, че в преговорната рамка са записани само ясни и справедливи условия – изпълнение на договорите с България и Гърция, както и ежегодните протоколи.

"В тях няма нищо страшно — говорим за липса на омраза, за икономика, туризъм, инфраструктура, приятелство. Това са нормални отношения между две съседски държави".

По повод инцидента с оскверняване на българско знаме по време на концерт в Скопие, Ковачев изрази съжаление:

"Много тъжно е да се види такава реакция. България винаги е помагала на Македония – по време на войната, при бедствия, в трудни моменти. Това поведение е проява на незрялост и неуважение към приятелска държава".

Според евродепутата, позицията на България постепенно се разбира в Европейския парламент.

"Все повече колеги осъзнават, че не става дума за спор кой какъв е бил преди 500 години, а за дискриминация срещу хора, които открито заявяват своята идентичност".

Ковачев подчерта, че над 200 хиляди граждани на Северна Македония имат и българско гражданство по произход, и е крайно време България да улесни процедурите.

"Призовавам за създаване на публичен регистър към Министерството на правосъдието и за по-бързи процедури за нашите сънародници", добави той.

