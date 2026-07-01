Антъни Генов достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в Троа

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на турнира на двойки от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция). Българският тенисист и неговият партньор Кай Венелт от Германия, поставени под номер 3 в схемата, победиха американците Закари Фукс и Уоли Тейн с 6:4, 6:3 за малко повече от час игра.

В първия сет Генов и Венелт стигнаха до решителен пробив в седмия гейм, който се оказа достатъчен за успеха с 6:4. Втората част се разви по сходен сценарий, като двамата отново реализираха брейк в седмия гейм, за да поведат с 4:3. При 5:3 те стигнаха до три поредни мачбола на сервис на съперниците си и реализираха третия, за да затворят двубоя.

С победата българо-германският тандем си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата. Генов прибави и 9 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, където заема 200-ото място, както и 550 евро от наградния фонд.

В спор за място на полуфиналите Антъни Генов и Кай Венелт ще се изправят срещу японската двойка Ямато Суеока и Наоки Таджима.