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Антъни Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки в Пловдив

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Спорт
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Надпреварата е от сериите "Чалънджър 50".

антъни генов продължава напред двойки италия янаки милев отпадна сингъл
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Българските тенисисти Антъни Генов и Алекс Ганчев отпаднаха четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 долара.

Участващите с "уайлд кард" българи загубиха от Томас Фанкът (Австралия) и Раджийт Раи (1Нова Зеландия) с 3:6, 6:3, 6-10 за 105 минути.

Фанкът и Раджийт поведоха с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част ролите се размениха и Генов и Генчев дръпнаха с 4:1, след което запазиха преднината си, за да изравнят общия резултат.

Така се стигна до решителен шампионски тайбрек до 10 точки, в който австралиецът и новозеландецът поведоха със 7:2 и това се оказа ключово за крайната им победа.

В схемата на сингъл днес след 18:00 часа националът за купа "Дейвис" Пьотр Пестеров ще играе на четвъртфиналите срещу Томазо Компанючи (Италия).

#Алекс Ганчев #Антъни Генов

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