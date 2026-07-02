Антъни Генов с победа на двойки в Троа, Александър Василев отпадна

Българският тенисист Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция) с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Кай Венелт (Германия), поставени под номер 3 в схемата, победиха без особени затруднения японците Ямато Суеока и Наоки Таджима с 6:2, 6:2 за час на корта, след като не допуснаха пробив в мача.

Така за място на финала те ще срещнат вторите в схемата Александър Мерино (Перу) и Франко Риберо (Аржентина).

С успеха днес 24-годишиният Генов заработи 17 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 203-ото място.

В надпреварата на единично Александър Василев отпадна във втория кръг. 19-годишният Василев загуби от Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар) с 4:6, 2:6 след почти час и половина игра.

Българинът все пак заработи 4 точки за класацията на АТП, в която заема 592-ото място.