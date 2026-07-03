Антъни Генов се класира за финала на двойки в Троа

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният българин и неговият партньор Кай Венелт (Германия), поставени под №3 в схемата, победиха вторите поставени Александър Мерино (Перу) и Франко Риберо (Аржентина) с 6:7(5), 6:4, 10:8 след малко повече от два часа игра.

Генов и Венелт започнаха силно и поведоха с 5:3 в първия сет, но не успяха да задържат аванса си. При 6:6 те пропуснаха два сетбола, а в последвалия тайбрек съперниците им се възползваха от първата си възможност, за да поведат в резултата.

Българо-германският тандем отговори във втория сет, реализирайки два пробива срещу един за опонентите си, а след четвъртия си сетбол изравни резултата в мача.

Решителният шампионски тайбрек премина под диктовката на Генов и Венелт, които поведоха с 6:3 и затвориха двубоя при 10:8, за да си осигурят място във финала.

С успеха си Антъни Генов спечели 30 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, където заема 203-ото място, както и 1560 евро от наградния фонд. В спора за титлата той и Венелт ще се изправят срещу победителя от двубоя между Джефри Хсу (Тайван)/Майкъл Чжу (САЩ) и Матс Херманс (Нидерландия)/Игор Маркондес (Бразилия).