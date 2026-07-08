Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Лиеж

Антъни Генов допусна загуба в първия кръг на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Лиеж (Белгия) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният българин и партньорът му Кай Венелт (Германия), които са поставени под номер 1 в схемата, бяха елиминирани от нидерландците Матс Херманс и Райън Нибоер с 6:7(6), 6:4, 6-10 за малко под два часа на корта.

Генов и Венелт отстъпиха в тайбрека за първия сет, но във втората част единственият пробив в третия гейм им стигна, за да изравнят общия резултат.

В шампионския тайбрек след равностойно начало и равенство 6:6, тандемът на българина загуби четири поредни точки и в крайна сметка приключи участието си в надпреварата.