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Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Лиеж

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Спорт
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антъни генов отпадна двойки глазгоу
Снимка: БТА
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Антъни Генов допусна загуба в първия кръг на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Лиеж (Белгия) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният българин и партньорът му Кай Венелт (Германия), които са поставени под номер 1 в схемата, бяха елиминирани от нидерландците Матс Херманс и Райън Нибоер с 6:7(6), 6:4, 6-10 за малко под два часа на корта.

Генов и Венелт отстъпиха в тайбрека за първия сет, но във втората част единственият пробив в третия гейм им стигна, за да изравнят общия резултат.

В шампионския тайбрек след равностойно начало и равенство 6:6, тандемът на българина загуби четири поредни точки и в крайна сметка приключи участието си в надпреварата.

#Антъни Генов

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