АОБР: Бизнесът няма да подкрепи проектобюджета за 2026

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представени работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представи официално своето становище по проектите на Държавния бюджет, Бюджета на ДОО и Бюджета на НЗОК за 2026 г.

В позицията си АОБР заявява, че не подкрепя предложения проект на Закон за държавния бюджет за 2026 г., тъй като според работодателите той "отстъпва от заявената позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България".

Бизнесът изразява несъгласие с предвиденото увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта, което означава над 10% ръст на разходите за фонд "Пенсии", както и с двукратното повишаване на данъка върху дивидента. Според АОБР тези мерки ще доведат до изземване на допълнителни средства от реалния сектор, ще обезсърчат инвестициите, ще забавят икономическия растеж и ще разширят сивата икономика.

Организацията остро критикува липсата на реален обществен дебат около проектобюджета и заявява, че няма да участва в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 13 ноември.

"Не приемаме да бъдем участници в процес, който подменя социалния диалог с формално обсъждане на най-важния закон в държавата", се казва в становището. Работодателите определят консултациите по проекта като "имитация на дебат", в която липсват държавнически подход и отговорност.

"АОБР няма да легитимира подобно решение. Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене", посочват още от организацията.

В заключение работодателските организации заявяват готовност за "реален диалог с достатъчни срокове, публичност и оценка на въздействието".