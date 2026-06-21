АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград не са служители на Агенцията

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област, съобщиха от агенцията.

Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.