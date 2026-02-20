БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Арбитър номер 1 на България Георги Кабаков: Дядо ми ме накара да стана съдия, бях ляв бек в Спартак Пд

от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
наказаният георги кабаков получи наряд световните квалификации
Снимка: БТА
Шесткратният носител на приза „Съдия на годината“ Георги Кабаков бе поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз.

В откровен и личен разговор международният рефер разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.

В едно от редките си медийни участия Кабаков говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.

„Моята история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на Спартак (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната „А“ група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и, както всяко дете, мечтаех да стана добър играч. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре. Ясно е левите бекове колко добри футболисти са, но аз мисля, че не седях лошо на терена", сподели арбитърът.

"През 2001-ва с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов – име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист“, разказа Кабаков.

"Към момента мога да кажа, че решението ми да стана съдия е фундаментално за изграждането ми като личност, като човек, като спортист. Защото аз смятам себе си и колегите си съдии като спортисти. Ние спазваме супер-стриктен режим. Лайфстайлът или начинът на живот е изцяло адаптиран към съдийството", обясни той.

Кабаков разказа коя е била неговата точка на пречупване, когато е взел решение да продължи. Това се случило на дербито на град Раковски между Секирово и ФК Раковски, когато от публиката са хвърляли монети по него. На полувремето попитал страничните съдии колко им е хонорара, като той бил по 8 лева, а за главен - 12. Но Кабаков събрал хвърлени по терена монети и им обяснил, че неговият става 14.60.

#Георги Кабаков

