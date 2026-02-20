Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта

С мача между Черно море и Ботев Враца ще бъде открит 22-ият кръг в Първа лига. Срещата на „Тича“ е насрочена за днес, 20 февруари от 17:45 часа.

И двата отбора все още нямат успех през втория полусезон и ще се опитат да постигнат такъв в морската ни столица.

Възпитаниците на Илиан Илиев стартираха пролетния дял с две равенства, като и при двете могат да са разочаровани от факта, че имаха дълго време числено преимущество на терена, но така и не взеха трите точки. Това се случи първо срещу градския съперник Спартак Варна на „Тича“, а след това и при гостуването на Локомотив Пд на „Лаута“, където „моряците“ инкасираха късен изравнителен гол. Тези две ремита пратиха Черно море на пета позиция в подреждането, на две точки зад четвъртия ЦСКА, който взе и двата си мача съответно срещу Арда (3:1) и ЦСКА 1948 (2:0).

От своя страна Ботев Враца на Тодор Симов загуби от Левски с 1:3 на „Герена“ след нелошо първо полувреме, което завърши при нулево равенство, и направи 0:0 с новака Добруджа под Околчица. Между тези два шампионатни двубоя врачани бяха елиминирани от 1/4-финалите за Купата на България след зрелищно поражение от Арда с 2:3 у дома. Ботев е на десето място в таблицата с 26 точки и засега диша спокойно, но не трябва да влиза в негативна серия, защото рискува замесване в битката за оцеляване.

Пълна програма за мачовете от 22-ия кръг:

Петък, 20 февруари

17:45, Черно море – Ботев Враца

Събота, 21 февруари

12:30, Добруджа – Монтана

15:00, Локомотив Пд – Спартак Варна

17:30, ЦСКА – Славия

Неделя, 22 февруари

12:00, Локомотив София – Септември

14:15, Берое – Арда

16:45, ЦСКА 1948 – Левски

Понеделник, 23 февруари

18:00, Ботев Пловдив – Лудогорец