Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

От Левски се преклониха пред паметта на Апостола

Чете се за: 00:27 мин.
Спорт
Президентът на ПФК Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров, директорът на Академия „Левски“ Елин Топузаков, представителният и вторият отбор на клуба се преклониха пред паметта на Васил Левски.

Наско Сираков
Снимка: БГНЕС
Президентът на ПФК Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров, директорът на Академия „Левски“ Елин Топузаков, представителният и вторият отбор на клуба се преклониха пред паметта на Васил Левски.

Те поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола на свободата в София, по повод 153-та годишнина от трагичната му гибел.

