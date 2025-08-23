БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Арестуваха 42-годишен мъж за два умишлени палежа в Бургас

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Изгорели са общо 4 леки автомобила, а частично обгорели 5 коли

пожар обхвана около имота покрайнините сливенското село селиминово
42-годишен мъж е задържан броени часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев", осъществени в интервал през един час тази нощ.

Изгорели са общо 4 леки автомобила, а частично обгорели 5 коли.

След 01.00 ч. през нощта е получен сигнал за горящ лек автомобил, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков". От инцидента е засегнат и паркиран в съседство кола.

Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Около 02.41 ч. е получен нов сигнал за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев". Огънят е обхванал три коли.

С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.

