ИЗВЕСТИЯ

Арестуваха мъж, призовавал за убийството на политици в Германия

Чете се за: 00:50 мин.
По света
Прокуратурата смята, че той е финансирал терористични дейности и е давал инструкции за извършване на терористични нападения

Германия полиция
Снимка: БТА
В Германия е арестуван 49-годишен мъж по обвинение, че е призовавал за нападения срещу германски политици и държавни служители, съобщи обществената телевизия ARD.

Заподозреният е задържан снощи в Дортмунд. Мъжът е с двойно германско-полско гражданство.

Прокуратурата смята, че той е финансирал терористични дейности и е давал инструкции за извършване на терористични нападения.

Според обвинението от края на юни мъжът е призовавал в т. нар. "тъмна мрежа" за нападения срещу политици, държавни служители и личности от германския обществен живот.

Твърди се, че той е призовавал за дарения в криптовалута, които после е щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.

