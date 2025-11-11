Арестуваха мъж, призовавал за убийството на политици в Германия

В Германия е арестуван 49-годишен мъж по обвинение, че е призовавал за нападения срещу германски политици и държавни служители, съобщи обществената телевизия ARD.

Заподозреният е задържан снощи в Дортмунд. Мъжът е с двойно германско-полско гражданство.

Прокуратурата смята, че той е финансирал терористични дейности и е давал инструкции за извършване на терористични нападения.

Според обвинението от края на юни мъжът е призовавал в т. нар. "тъмна мрежа" за нападения срещу политици, държавни служители и личности от германския обществен живот.

Твърди се, че той е призовавал за дарения в криптовалута, които после е щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.