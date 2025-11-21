Арх. Любо Георгиев: Ако не въведем ред в паркирането, този град още повече ще се задъхва

Сега има внесена реформа. Практически, за да мога аз да започна работа трябваше да има такава реформа. Иначе просто няма поле за действие. Второ - забелязвам промяна в стила на действие, в подхода, който се надявам да става все по-диалогичен. Мисля, че г-н Терзиев все повече кооперативни хора и хора, които могат да работят в екип, събира около себе си. Това заяви в "Денят започва" архитект Любо Георгиев, който е ръководител на "Екипът на София".

Има нужда от промени, "защото всички си даваме сметка, че средата в София не е на ниво", смята той.

"Със сигурност Васил Терзиев има трудности. И в началото имаше трудности. Мисля, че нещата се подобряват от гледна точка на процеси. Аз съм оптимист по принцип. Ако не бях изобщо нямаше да се занимавам с градска среда изобщо. Аз вярвам, че тези промени трябва да се случат".

Беше категоричен, че ако някой не се "занимае сериозно и систематично с проблемите, то тогава още 20 години ни се пише от същото".

Любо Георгиев не пожела да коментира скандала между Васил Терзиев и главния архитект, но коментира контекста, в който той се случи, а именно, че има разминаване между поведението на главния архитект в последно време и фактически заявката, условията, при които е направен конкурсът. Мисли, че именно там е разривът. Според него главният архитект не може и не трябва да бъде част от политическия кабинет.

"Именно затова е важно да се върне експертната функция на главния архитект, а не както е сега той е огромен администратор на всички преписки и на какви ли не неща, свързани отвъд законовите правомощия".

По отношение на увеличението на синя и зелена зона той заяви, че тази промяна ще подейства "успокояващо".

Темата с мобилността е една от най-противоречивите, посочи той.

"Ако ние не въведем ред по отношение на паркирането този град още повече ще се задъхва и още повече коли ще има".

Цената според него е ниска.

Вижте целия разговор във видеото