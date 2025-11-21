БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арх. Любо Георгиев: Ако не въведем ред в паркирането, този град още повече ще се задъхва

от БНТ
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сега има внесена реформа. Практически, за да мога аз да започна работа трябваше да има такава реформа. Иначе просто няма поле за действие. Второ - забелязвам промяна в стила на действие, в подхода, който се надявам да става все по-диалогичен. Мисля, че г-н Терзиев все повече кооперативни хора и хора, които могат да работят в екип, събира около себе си. Това заяви в "Денят започва" архитект Любо Георгиев, който е ръководител на "Екипът на София".

Има нужда от промени, "защото всички си даваме сметка, че средата в София не е на ниво", смята той.

"Със сигурност Васил Терзиев има трудности. И в началото имаше трудности. Мисля, че нещата се подобряват от гледна точка на процеси. Аз съм оптимист по принцип. Ако не бях изобщо нямаше да се занимавам с градска среда изобщо. Аз вярвам, че тези промени трябва да се случат".

Беше категоричен, че ако някой не се "занимае сериозно и систематично с проблемите, то тогава още 20 години ни се пише от същото".

Любо Георгиев не пожела да коментира скандала между Васил Терзиев и главния архитект, но коментира контекста, в който той се случи, а именно, че има разминаване между поведението на главния архитект в последно време и фактически заявката, условията, при които е направен конкурсът. Мисли, че именно там е разривът. Според него главният архитект не може и не трябва да бъде част от политическия кабинет.

"Именно затова е важно да се върне експертната функция на главния архитект, а не както е сега той е огромен администратор на всички преписки и на какви ли не неща, свързани отвъд законовите правомощия".

По отношение на увеличението на синя и зелена зона той заяви, че тази промяна ще подейства "успокояващо".

Темата с мобилността е една от най-противоречивите, посочи той.

"Ако ние не въведем ред по отношение на паркирането този град още повече ще се задъхва и още повече коли ще има".

Цената според него е ниска.

Вижте целия разговор във видеото

