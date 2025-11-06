БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Археолози разкриват древен манастир край Ахтопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
археолози разкриват древен манастир ахтопол
Националният исторически музей и Община Царево обединяват усилия за разкриване на едно от най-значимите духовни средища по Южното Черноморие – ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча". И през тази година продължават археологическите проучвания на манастира, който е по-известен сред местните жители с името "Свети Яни". Разкопките се ръководят от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова, а кметството на Ахтопол активно съдейства за успешното реализиране на дейностите по проучването.

Манастирът се намира на едноименния нос, южно от пристанищния залив на Ахтопол. Счита се, че в миналото тук е пребивавал Агатополският митрополит до 1829 г. През 60-те години на XX век на мястото на манастира е изградено поделение на "Гранична полиция". През 2019 г. "Гранична полиция" предоставя имота на Министерството на културата, а година по-късно министерството го предава за стопанисване и управление на Националния исторически музей. Впоследствие НИМ разработва идеен проект за преустройство на полуострова в културен център, който ще обедини археология, история и съвременни културни прояви.

Смята се, че великолепният ахтополски манастир "Свети Йоан Предтеча" е бил изграден някъде през XII–XIII век. В рамките на последните пет археологически сезона са разкрити основите на най-дългата църква, откривана досега по южното българско Черноморие. Този факт свидетелства за значимата роля на средновековния Агатопол като един от петте известни епископски центъра по южното черноморско крайбрежие на днешна България.

До момента на обекта са открити 257 археологически находки, които ежегодно се представят в Музея на котвата. Сред най-впечатляващите експонати са сребърни монети на Ахейското княжество (Гийом II дьо Вилардуен, Изабел I дьо Вилардуен, Шарл II Анджуйски), златна монета на Сюлейман Великолепни, изящен кръст от яспис и две келтски бронзови фибули от римската епоха (III в.).

Това е едно от впечатляващите археологически места по Южното Черноморие. Откритията тук променят представите ни за ролята и значението на средновековния Агатопол в историята на региона. Проучванията на манастира "Свети Яни" са част от по-широката визия на Община Царево за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

#община Царево #древен манастир #ахтопол

