Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на US Open без игра

Арина Сабалекна продължава без игра на полуфиналите на US Open. Действащата шампионка стори това, след като Маркета Вондрушова се оттегли от четвъртфиналния мач между двете поради контузия в коляното.

„Съжалявам да съобщя, че трябва да се оттегля от четвъртфиналния си мач поради контузия в коляното. Направих всичко възможно, за да изляза на корта днес, но по време на загрявката отново усетих коляното си и след консултация с лекаря на турнира реших да не рискувам влошаване на контузията“, заяви чехкинята.

Така Сабаленка ще играе срещу поставената под номер 4 американка Джесика Пегула в полуфиналите в четвъртък, в повторение на миналогодишния финал, спечелен от беларускинята.

Пегула елиминира чехкинята Барбора Крейчикова на четвъртфиналите с 6:3, 6:3

„Много съжалявам за Маркета след всичко, през което е преминала. Тя играеше невероятен тенис и знам колко много трябва да я боли това“, написа Сабаленка в социалните мрежи.

26-годишната Вондрушова достигна втория си четвъртфинал, след като отстрани две тенисистки от топ 10 в Ню Йорк. Тя победи седмата поставена Жасмин Паолини в третия кръг и се наложи над Елена Рибакина в осминафиналите в битка между бивши шампионки на "Уимбълдън".