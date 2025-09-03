Александър Василев пред дебют за България на Купа "Дейвис"

Александър Василев получи първа повиквателна в националния отбор на България по тенис за мъже. Новината бе обявена от родната централа. Капитанът Валентин Димов обяви състава за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа "Дейвис". "Трикольорите" ще приемат скандинавците в двубоя от неофициалното световно отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на червените кортове на ТК Локомотив в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12:00 часа, а в неделя - в 11:00 часа.

Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК Локомотив.

В тима са включени още Пьотр Нестеров (номер 505 в световната ранглиста), Александър Донски (670), Янаки Милев (714) и Иван Иванов (926). Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки.

18-годишният Василев игра полуфинал при юношите на Откритото първенство на Великобритания през юли, а в момента е в трети кръг на сингъл и във втори кръг на двойки на Откритото първенство на САЩ. Василев е 987-и в класацията на АТП на двойки и номер 7 при юношите.

Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов попадна за втори път в състава на България, след като през миналата година той беше част от тима при победата над Салвадор. 16-годишният Иванов също се класира вчера за третия кръг поединично на US Open. Той е водач в световната ранглиста при юношите до 18 години.

Поставеният под номер 2 тим на Финландия е в състав Ото Виртанен (123-и в класацията на АТП), Ееро Васа (520), Емил Руусувуори (752, бивш номер 37), Оскари Палданиус (991) и Патрик Никлас-Сялминен (номер 210 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен, бивш номер 13 в световната ранглиста, достигал до четвъртфиналите на Откритите първенства на Австралия, Великобритания и САЩ.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Финландия води с 3:2 победи в директните мачове срещу България в историята на Купа "Дейвис". За последно двата тима се срещнаха през 2014 година в Хелзинки, където домакините спечелиха с 3:2 в мач от група II на зона Европа/Африка.