БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев с място във втория кръг и на двойки на US Open при юношите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Българинът и Томофей Дерепаско отказаха индийско-испански тандем.

Александър Василев
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Василев продължава към втория кръг при двойките на US Open при юношите. Българинът и Тимофей Дерепаско отказаха индиеца Хитеш Чохан и испанеца Тито Чавес с 6:1, 6:4.

На осминафиналите българският представител и руснакът ще срещнат американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Припомняме, че Василев се класира за осминафиналите и на сингъл на турнира от Големия шлем при юношите.

Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) загубиха във втория кръг на двойки с 2:6, 2:6 от германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Свързани статии:

Александър Василев се класира за осминафиналите на US Open при юношите
Александър Василев се класира за осминафиналите на US Open при юношите
По-късно днес Иван Иванов също ще изиграе срещата си от втория кръг...
Чете се за: 01:27 мин.
#Александър Василев тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Тенис

Александър Василев пред дебют за България на Купа "Дейвис"
Александър Василев пред дебют за България на Купа "Дейвис"
Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на US Open без игра Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на US Open без игра
Чете се за: 01:32 мин.
Новак Джокович пречупи Тейлър Фриц по пътя към Топ 4 на US Open (ВИДЕО) Новак Джокович пречупи Тейлър Фриц по пътя към Топ 4 на US Open (ВИДЕО)
Чете се за: 03:35 мин.
Безгрешен Алкарас продължава към полуфиналите на US Open Безгрешен Алкарас продължава към полуфиналите на US Open
Чете се за: 01:55 мин.
Иван Иванов също е осминафиналист при юношите на US Open Иван Иванов също е осминафиналист при юношите на US Open
Чете се за: 00:52 мин.
Пегула е първата полуфиналистка на US Open Пегула е първата полуфиналистка на US Open
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващото мнозинство са коренно различни от тези на президентството Илияна Йотова: Приоритетите на управляващото мнозинство са коренно различни от тези на президентството
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ