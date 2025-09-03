Александър Василев с място във втория кръг и на двойки на US Open при юношите

Александър Василев продължава към втория кръг при двойките на US Open при юношите. Българинът и Тимофей Дерепаско отказаха индиеца Хитеш Чохан и испанеца Тито Чавес с 6:1, 6:4.

На осминафиналите българският представител и руснакът ще срещнат американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Припомняме, че Василев се класира за осминафиналите и на сингъл на турнира от Големия шлем при юношите.

Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) загубиха във втория кръг на двойки с 2:6, 2:6 от германките Ева Бенеман и Соня Женихова.