БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новак Джокович пречупи Тейлър Фриц по пътя към Топ 4 на US Open (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът си уреди мечтан дуел с Карлос Алкарас на полуфиналите на турнира.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новак Джокович си подпечата място на полуфиналите на US Open. Най-добрият сръбски тенисист пречупи Тейлър Фриц с 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 във втория мач от четвъртфиналите, който се изигра на „Артър Аш“ и продължи 3 часа и 24 минути.

В Ню Йорк носителят на 24 титли от турнирите в Големия шлем взе предимство в първите два сета, но в крайна сметка трябваше да се потруди, тъй като американецът спечели третата част. Все пак Ноле намери решение в четвъртия сет и по този начин елиминира последния представител на домакините.

Това се оказа достатъчно за Джокович да си уреди на полуфиналите мечтан дуел с Карлос Алкарас, който на свой ред отстрани Иржи Лехечка с 3:0 за място в Топ 4 на американска земя.

Ноле постави безкомпромисно начало на откриващия сет, като след един пробив и три спечелени гейма на свой сервис поведе с 4:1. До края на първата част американецът бе убедителен само при сервиране и неговият съперник спокойно сложи точка на спора с 6:3.

Стартът на втория сет предложи доста повече интрига, като до 3:3 и двамата тенисисти не бъркаха на свое подаване. В този момент това се промени и носителят на 24 титли от Големия шлем поведе с 5:3, но американският представител проби също своя съперник за 5:5. Гейм по-късно сърбинът не допусна колебания при свой сервис, а след това постигна нов пробив за 7:5 и 2:0 в общия резултат.

Американецът не развя бялото знаме и тези думи бяха затвърдени в при откриването на третата част, в която постигна пробив и на бърза ръка поведе с 4:1. Сръбският тенисист остана стабилен на сервис, но успя само да намали до 2:4 и 3:5, което бе достатъчно за световния №4 да се върне в играта след 6:3.

Двамата тенисисти поставиха равностойно начало на четвъртия сет, като не бъркаха при свое подаване и така се стигна до 4:4. В следващия гейм Джокович бе безупречен и погледна смело към победата. Последва десети маратонски гейм, в който той на няколко пъти бе на крачка да сложи край на мача и крайна сметка го стори след 6:4.

Свързани статии:

Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open
Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open
Чете се за: 00:27 мин.
#US Open 2025 #Тейлър Фриц #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Тенис

Александър Василев пред дебют за България на Купа "Дейвис"
Александър Василев пред дебют за България на Купа "Дейвис"
Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на US Open без игра Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на US Open без игра
Чете се за: 01:32 мин.
Александър Василев с място във втория кръг и на двойки на US Open при юношите Александър Василев с място във втория кръг и на двойки на US Open при юношите
Чете се за: 00:40 мин.
Безгрешен Алкарас продължава към полуфиналите на US Open Безгрешен Алкарас продължава към полуфиналите на US Open
Чете се за: 01:55 мин.
Иван Иванов също е осминафиналист при юношите на US Open Иван Иванов също е осминафиналист при юношите на US Open
Чете се за: 00:52 мин.
Пегула е първата полуфиналистка на US Open Пегула е първата полуфиналистка на US Open
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ