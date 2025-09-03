Новак Джокович пречупи Тейлър Фриц по пътя към Топ 4 на US Open (ВИДЕО)

Новак Джокович си подпечата място на полуфиналите на US Open. Най-добрият сръбски тенисист пречупи Тейлър Фриц с 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 във втория мач от четвъртфиналите, който се изигра на „Артър Аш“ и продължи 3 часа и 24 минути.

В Ню Йорк носителят на 24 титли от турнирите в Големия шлем взе предимство в първите два сета, но в крайна сметка трябваше да се потруди, тъй като американецът спечели третата част. Все пак Ноле намери решение в четвъртия сет и по този начин елиминира последния представител на домакините.

No one defeats Novak Djokovic in the US Open quarterfinals pic.twitter.com/bmc9HY1J8C — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Това се оказа достатъчно за Джокович да си уреди на полуфиналите мечтан дуел с Карлос Алкарас, който на свой ред отстрани Иржи Лехечка с 3:0 за място в Топ 4 на американска земя.

New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Ноле постави безкомпромисно начало на откриващия сет, като след един пробив и три спечелени гейма на свой сервис поведе с 4:1. До края на първата част американецът бе убедителен само при сервиране и неговият съперник спокойно сложи точка на спора с 6:3.

Novak Djokovic survives five break points in that game and takes the set 6-3. pic.twitter.com/cTgPWhFnMA — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Стартът на втория сет предложи доста повече интрига, като до 3:3 и двамата тенисисти не бъркаха на свое подаване. В този момент това се промени и носителят на 24 титли от Големия шлем поведе с 5:3, но американският представител проби също своя съперник за 5:5. Гейм по-късно сърбинът не допусна колебания при свой сервис, а след това постигна нов пробив за 7:5 и 2:0 в общия резултат.

Американецът не развя бялото знаме и тези думи бяха затвърдени в при откриването на третата част, в която постигна пробив и на бърза ръка поведе с 4:1. Сръбският тенисист остана стабилен на сервис, но успя само да намали до 2:4 и 3:5, което бе достатъчно за световния №4 да се върне в играта след 6:3.

Fritz forces a fourth!



He takes the third set 6-3. pic.twitter.com/UnQjSlpwY5 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Двамата тенисисти поставиха равностойно начало на четвъртия сет, като не бъркаха при свое подаване и така се стигна до 4:4. В следващия гейм Джокович бе безупречен и погледна смело към победата. Последва десети маратонски гейм, в който той на няколко пъти бе на крачка да сложи край на мача и крайна сметка го стори след 6:4.