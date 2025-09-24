Сезонът за Елина Свитолина приключи

Украинската тенисистка Елина Свитолина обяви в социалните мрежи, че е взела решение да сложи край на сезона и да се съсредоточи върху психичното си здраве.

По-рано през годината тя достигна четвъртфиналите на Australian Open и на „Ролан Гарос“, но загуби в третия кръг на Уимбълдън и отпадна на старта на US Open.