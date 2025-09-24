Сезонът за Елина Свитолина приключи

Украинката иска да се съсредоточи върху психичното си здраве.
Украинската тенисистка Елина Свитолина обяви в социалните мрежи, че е взела решение да сложи край на сезона и да се съсредоточи върху психичното си здраве.
По-рано през годината тя достигна четвъртфиналите на Australian Open и на „Ролан Гарос“, но загуби в третия кръг на Уимбълдън и отпадна на старта на US Open.
„Напоследък не се чувствам добре. Не съм в правилната емоционална форма и не се чувствам готова да играя, така че затова приключвам сезона“, сподели Свитолина.
„През годините научих, че този спорт не е за пари, слава или класации - става въпрос за това да си готов да се бориш и да дадеш всичко от себе си. В момента просто не съм на ниво психически или емоционално да го направя. Давам си времето, от което се нуждая, за да се излекувам и презаредя, вместо да се насилвам, когато се върна на корта“, добави тенисистката.