Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Промяна няма и в Топ 10.

Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста
Снимка: БТА
Григор Димитров запази своето място в световната ранглиста на ATP. Най-добрият български тенисист остава на 28-ма позиция в класацията. Това стана ясно след приключването на турнирите от сериите 250 в Чънду и Ханчжоу.

Хасковлията има актив от 1645 точки. Както знаем, българинът продължава да се възстановява от контузия в десния гръден мускул, която получи на Уимбълдън. Оттогава Гришо не е играл, като се очаква да се завърне през октомври. По-рано тази вечер той се раздели със своя личен треньор в лицето на Джейми Делгадо.

Промяна няма и в Топ 10 спрямо миналата седмица. Карлос Алкарас продължава да е лидер с 11 540 точки. Яник Синер остава на второ място 10 780, а челната тройка допълва Александър Зверев с 5930. Единствената промяна е в Топ 20, където Александър Бублик се придвижи до 16-та позиция след спечелването на титлата в Ханчжоу.

