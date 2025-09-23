Пътищата на Григор Димитров и Джейми Делгадо се разделиха

Григор Димитров остана без треньор. Пътищата на най-добрия български тенисист и Джеми Делгадо се разделиха. Новината бе обявена от официалния профил на българина в Instagram. С британеца триумфира на турнира в Бризбейн през 2024 година и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис.

Sadly more disappointing Grigor Dimitrov news to finish the season with. pic.twitter.com/awthobZrrl — Andrew (@harrypotter1994) September 23, 2025

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания.“

Хасковлията, който постави силно начало на календарната година, продължава да се възстановява от контузия, получена на Уимбълдън, където скъса мускул срещу Яник Синер. Гришо заяви, че се е отдал на своето лечение, но скоро ще се завърне на корта и няма търпение това да се случи.

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи“, допълни той.

Към момента Димитров е на 28 място в световната ранглиста.