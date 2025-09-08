Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста

Григор Димитров падна с три места в световната ранглиста по тенис на ATP. Най-добрият български тенисист вече се намира на 28 място в класацията.

Димитров има актив от 1645 точки, като за последно игра на Уимбълдън, когато се контузи. Димитър Кузманов е вторият българин с най-добро класиране в подреждането. Той събра 208 точки и напредна с три позиции, заемайки 260-та в света.

Новият лидер е Карлос Алкарас. Испанецът завоюва титлата на US Open само преди няколко часа, с което оглави класирането с 11 540 точки.

На второ място се нарежда загубилият финала на Откритото първенство на САЩ и доскорошният водач в лицето на Яник Синер. Италианецът има 10 780 точки. Зад него се нарежда Александър Зверев от Германия с 5930.

Променя не липсва и в Топ 5, тъй като там се завърна Новак Джокович. Сърбинът се изкачи до четвъртата позиция с 4830.

Челните десетки на световните ранглисти на ATP и българите в тях:



сингъл:

1. (2) Карлос Алкарас (Испания) 11540 точки

2. (1) Яник Синер (Италия) 10780 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5930 точки

4. (7) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки

5. (4) Тейлър Фриц (САЩ) 4675 точки

6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 4280 точки

7. (5) Джак Дрейпър (Великобритания) 3690 точки

8 (8) Алекс де Минор (Австралия) 3545 точки

9.(10) Лоренцо Музети (Италия) 3505 точки

10. (9) Карен Хачанов (Русия) 3280 точки



българите:

28. (25) Григор Димитров 1645 точки

260. (263) Димитър Кузманов 208 точки

459. (449) Илиян Радулов 94 точки

513. (505) Пьотр Нестеров 79 точки

664. (670) Александър Донски 48 точки

702. (394) Адриан Андреев 42 точки

713. (714) Янаки Милев 41 точки

829. (810) Динко Динев 28 точки

903. (905) Георги Георгиев 21 точки

934. (926) Иван Иванов 19 точки

975. (967) Анас Маздрашки 16 точки

992. (987) Александър Василев 15 точки

1301.(1289) Александър Петров 6 точки

1420.(1327) Виктор Марков 4 точки

1439.(1437) Диан Недев 4 точки

1454.(1438) Джордж Лазаров 4 точки

1471.(1467) Леонид Шейнгезихт 4 точки

1815.(1297) Габриел Донев 1 точки

2150.(2167) Самуил Конов 1 точки



двойки:

1. (1) Лойд Гласпуул (Великобритания) 8300 точки

2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 7735 точки

3. (3) Марсело Аревало (Аржентина) 6965 точки

3. (3) Мате Павич (Хърватия) 6965 точки

5.(11) Орасио Себайос (Испания) 6505 точки

6.(14) Марсел Гранойерс (Испания) 6415 точки

7. (5) Хари Хелиоваара (Финландия) 6150 точки

7. (5) Хенри Патън (Великобритания) 6150 точки

9.(10) Нийл Скупски (Великобритания) 6150 точки

10. (9) Никола Меткич (Хърватия) 5580 точки



българите:

157. (157) Александър Донски 513 точки

246. (268) Антъни Генов 277 точки

355. (347) Пьотр Нестеров 175 точки

519. (510) Янаки Милев 105 точки

940. (931) Леонид Шейнгезихт 42 точки

989. (980) Динко Динев 38 точки

1114.(1097) Георги Георгиев 30 точки

1276.(1276) Виктор Марков 21 точки

1422.(1429) Самуил Конов 16 точки

1609.(1607) Николай Неделчев 10 точки

1609.(1481) Илиян Радулов 10 точки

1623.(1734) Диан Недев 10 точки

1636.(1751) Михаил Иванов 10 точки

1659.(1656) Димитър Кузманов 9 точки

1687.(1689) Пламен Милушев 8 точки

1724.(1738) Александър Петров 8 точки

1949.(1958) Радослав Шандаров 5 точки

1949.(1958) Васил Шандаров 5 точки

2040.(2041) Ерик Владимиров 4 точки

2065.(2065) Александър Василев 4 точки

2078.(2077) Иван Иванов 4 точки

2306.(2290) Никола Керемедчиев 2 точки

2306.(2306) Джордж Лазаров 2 точки

2306.(2290) Дейвид Симеонов 2 точки