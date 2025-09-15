Григор Димитров запази позицията си, прогрес за Виктория Томова в ранглистата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Григор Димитров запази позицията си, виктория Томова в ранглистата

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Няма промени в челото на ранглистите на АТР и WTA.

Григор Димитров
Снимка: БТА
Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров запази 28-ата си позиция в ранглиста на АТР. В момента българинът се възстановява от контузията, която получи срещу Яник Синер в четвъртия кръг на Уимбълдън в началото на месец юли.

В челната десетка няма промяна. Лидер остава Карлос Алкарас, следван от Яник Синер и Александър Зверев.

През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей.

При дамите Виктория Томова се изкачи с една позиция и заема 97-о място с актив от 773 точки.

Втората ракета на България Лиа Каратанчева прогресира с шест места и вече е 308-а в света с 216 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка. Втора остава Ига Швьонтек, а трета е Коко Гоф.

#ранглиста АТР # Виктория Томова #ранглиста на WTA #Григор Димитров

Водещи новини

Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването -...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
По света
