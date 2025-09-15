Григор Димитров запази позицията си, прогрес за Виктория Томова в ранглистата

Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров запази 28-ата си позиция в ранглиста на АТР. В момента българинът се възстановява от контузията, която получи срещу Яник Синер в четвъртия кръг на Уимбълдън в началото на месец юли.

В челната десетка няма промяна. Лидер остава Карлос Алкарас, следван от Яник Синер и Александър Зверев.



През следващата седмица няма големи турнири при мъжете, като втората ракета на България Димитър Кузманов започва утре участието си на турнира Чалънджър в румънския град Търгу Муреш на клей.

При дамите Виктория Томова се изкачи с една позиция и заема 97-о място с актив от 773 точки.

Втората ракета на България Лиа Каратанчева прогресира с шест места и вече е 308-а в света с 216 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка. Втора остава Ига Швьонтек, а трета е Коко Гоф.