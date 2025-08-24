БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров запази позицията си в ранглистата на АТР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българинът се възстановява от контузия.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров запази 25-ата си позиция в ранглиста на АТР. Най-добрият български тенисист, който в момента лекува контузия на гръден мускул, получена през юли в четвъртия кръг на Уимбълдън срещу Яник Синер, има актив от 2045 точки.

Димитров обаче със сигурност ще претърпи загуба на позиции след последния за сезона турнир от Големия шлем US Open, който започва тази вечер. Миналата година Димитров достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк и сега ще загуби спечелените там точки.

В челото на класацията на единично очаквано промени няма. Шампионът от Уимбълдън Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на „Ролан Гарос“ Карлос Алкарас (Испания) с 9590 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

Британецът Лойд Гласпуул остава начело в ранглистата на двойки с 8390 точки.

#ранглиста АТР #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
4
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
5
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
6
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Тенис ранглисти

Виктория Томова загуби едно място в световната ранглиста
Виктория Томова загуби едно място в световната ранглиста
Виктория Томова обратно в Топ 100 на световната ранглиста Виктория Томова обратно в Топ 100 на световната ранглиста
Чете се за: 01:20 мин.
Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста
Чете се за: 01:27 мин.
Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 00:55 мин.
29 юли 1974 г.: Денят, в който Джими Конърс става номер 1 в света за първи път 29 юли 1974 г.: Денят, в който Джими Конърс става номер 1 в света за първи път
Чете се за: 06:55 мин.
Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Газова бутилка се взриви в детски магазин в центъра на Москва
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ