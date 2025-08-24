Григор Димитров запази позицията си в ранглистата на АТР

Григор Димитров запази 25-ата си позиция в ранглиста на АТР. Най-добрият български тенисист, който в момента лекува контузия на гръден мускул, получена през юли в четвъртия кръг на Уимбълдън срещу Яник Синер, има актив от 2045 точки.

Димитров обаче със сигурност ще претърпи загуба на позиции след последния за сезона турнир от Големия шлем US Open, който започва тази вечер. Миналата година Димитров достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк и сега ще загуби спечелените там точки.

В челото на класацията на единично очаквано промени няма. Шампионът от Уимбълдън Яник Синер (Италия) е номер 1 с 11480 точки, следван от победителя на „Ролан Гарос“ Карлос Алкарас (Испания) с 9590 точки и от Александър Зверев (Германия) с 6230 точки.

Британецът Лойд Гласпуул остава начело в ранглистата на двойки с 8390 точки.