Иван Иванов и Александър Василев окупираха челните места в ранглистата за юноши

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българска доминация в последното стъпало преди мъжкия тенис.

Александър Василев, Иван Иванов
Снимка: startphoto.bg
Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов продължава да бъде убедителен №1 в обновената световна ранглиста за юноши до 18 годишна възраст.

16-годишният българин спечели титлата на сингъл на US Open, а преди това стана шампион на Уимбълдън. Иванов постигна 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в ранглистата с 3610.5 точки. Иванов се представи страхотно и на Ролан Гарос, където стигна до полуфиналите, а през тази година триумфира още с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първата титла в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

Вицешампионът от US Open Александър Василев се изкачи до №2 в ранглистата с 2577.5 точки. Преди това българинът стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на Уимбълдън, а също така игра четвъртфинал на Ролан Гарос. През тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания. Той стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). С тези успехи Александър Василев събра 202 точки повече от №3 в класирането Андрес Сантамарта Роиг (Испания).

Димитър Кисимов е №87 в световната ранглиста за юноши.

При девойките Eлизара Янева е под №18. В топ 50 са още Росица Денчева (№43) и Йоана Константинова (№50).

#Александър Василев тенис #Иван Иванов тенис

