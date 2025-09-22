БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова отново изпадна от топ 100

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Най-голям прогрес от българските тенисистки отбеляза Елизара Янева.

Виктория Томова
Снимка: Imago
Слушай новината

Първата ракета на България при дамите Виктория Томова загуби мястото си в топ 100 в световната ранглиста на WTA. 30-годишната софиянка отстъпи с 18 позиции и заема 115-о място с 675 точки в новото издание на класацията.

Най-голям прогрес от българските тенисистки отбеляза Елизара Янева, която спечели титлата на турнира в Пазарджик и се изкачи със 194 места в ранглистата, заемайки 464-а позиция със 110 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от US Open Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки, следвана от победителката на турнира в Сеул Ига Швьонтек с 8433 и американката Коко Гоф, която има 7873 точки в актива си.

Свързани статии:

Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик
Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик
Това е трета титла за 18-годишната тенисистка на сингъл от турнири...
Чете се за: 02:15 мин.
# Виктория Томова #Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
5
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Тенис ранглисти

Григор Димитров запази позицията си, прогрес за Виктория Томова в ранглистата
Григор Димитров запази позицията си, прогрес за Виктория Томова в ранглистата
10 септември 1988 г.: Денят, в който Щефи Граф постига "Голям шлем" в кариерата си 10 септември 1988 г.: Денят, в който Щефи Граф постига "Голям шлем" в кариерата си
Чете се за: 03:30 мин.
Иван Иванов и Александър Василев окупираха челните места в ранглистата за юноши Иван Иванов и Александър Василев окупираха челните места в ранглистата за юноши
Чете се за: 02:20 мин.
Без промяна за Виктория Томова в световната ранглиста Без промяна за Виктория Томова в световната ранглиста
Чете се за: 03:55 мин.
Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста Григор Димитров се смъкна с три места в световната ранглиста
Чете се за: 04:55 мин.
Виктория Томова загуби едно място в световната ранглиста Виктория Томова загуби едно място в световната ранглиста
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Ден без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ