ИЗВЕСТИЯ

Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Без промяна за Виктория Томова в световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Промяна не последва и в Топ 3, където Арина Сабаленка продължава да е на върха и след края на US Open.

виктория томова класира втория кръг тенис турнира сериите wta 1000 синсинати
Снимка: БТА
Виктория Томова остава на 98 място в ранглистата на WTA. Най-добрата българска тенисистка има 773 точки.

Спад отбеляза друга българка – Лия Каратанчева. Тя загуби 41 позиции и вече е 314-а в света с 209 точки.

В Топ 3 промени не последваха. Начело продължава да бъде Арина Сабаленка, която триумфира с титлата на US Open. Представителната на Беларус има 11225 точки. На втора позиция е все още е Ига Швьонтек. Срещу името на полякинята личат 7933 точки.

Американката Коко Гоф допълва челната тройка със 7874.

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 11225 точки
2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 7933 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 7874 точки
4. (9) Аманда Анисимова (САЩ) 5159 точки
5. (5) Мира Андреева (Русия) 4793 точки
6. (6) Мадисън Кийс (САЩ) 4579 точки
7. (4) Джесика Пегула (САЩ) 4383 точки
8. (8) Джазмин Паолини (Италия) 4006 точки
9. (7) Цинвън Чжън (Китай) 4003 точки
10. (10) Елена Рибакина (Казахстан) 3833 точки

българките:

98. (98) Виктория Томова 773 точки
314. (273) Лиа Каратанчева 209 точки
345. (367) Изабелла Шиникова 174 точки
378. (380) Денислава Глушкова 152 точки
437. (464) Росица Денчева 120 точки
501. (469) Гергана Топалова 99 точки
613. (589) Лидия Енчева 68 точки
654. (660) Елизара Янева 60 точки
669. (675) Ива Иванова 57 точки
946. (969) Юлия Стаматова 21 точки
1224.(1236) Диа Евтимова 9 точки
1224.(1236) Мелис Расим 9 точки
1424.(1426) Беатрис Спасова 4 точки
1448.(1450) Дария Великова 3 точки

двойки:

1. (1) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8460 точки
2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 8320 точки
3. (7) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 7725 точки
4. (8) Габриела Дабровски (Канада) 7270 точки
5. (4) Сара Ерани (Италия) 7195 точки
6. (4) Джазмин Паолини (Италия) 7195 точки
7. (6) Вероника Кудерметова (Русия) 6435 точки
8. (3) Елена Остапенко (Латвия) 5643 точки
9. (13) Елизе Мертенс (Белгия) 5630 точки
10. (12) Диана Шнайдер (Русия) 5365 точки

българките:

137. (139) Виктория Томова 557 точки
190. (189) Лиа Каратанчева 415 точки
338. (327) Изабелла Шиникова 227 точки
734.(1170) Росица Денчева 71 точки
747. (746) Гергана Топалова 69 точки
859. (857) Денислава Глушкова 52 точки
868. (868) Ива Иванова 51 точки
925. (925) Юлия Стаматова 43 точки
988. (996) Диа Евтимова 36 точки
1027.(1184) Уляна Храбавец 33 точки
1050.(1181) Лидия Енчева 31 точки
1062.(1062) Елизара Янева 30 точки
1107.(1255) Беатрис Спасова 27 точки
1245.(1247) Алекса Каратанчева 20 точки
1253.(1255) Зиновия Ванева 19 точки
1398.(1398) Дария Великова 14 точки
1429.(1434) Мелис Расим 13 точки
1461.(1494) Йоана Монева 12 точки
1613.(1582) Ани Вангелова 5 точки

