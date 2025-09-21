Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик

Елизара Янева спечели титлата на сингъл на турнира от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се проведе при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара

Това е пореден огромен успех за българския тенис в рамките само на две седмици. Първо Иван Иванов и Александър Василев играха исторически български финал при юношите на US Open. През миналата седмица България пък победи Финландия и за първи път в историята ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на световно първенство.

18-годишната Елизара Янева победи на финала поставената под №3 в схемата Селена Яничиевич (Франция) със 7:5, 6:3. Двубоят продължи час и 45 минути.

Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата. Във втората част българката доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината й достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.

Това е трета титла за Елизара Янева на сингъл от турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF, но първа от категория от W50. Преди това българката спечели два поредни трофея през февруари на турнири в Манакор (Испания).

Наградите на призьорките връчиха Стефан Цветков – президент на Българска федерация по тенис, Димитър Йорданов – изпълнителен директор „Goto jewellery and diamonds", Николай Стойчев – турнирен директор и Веселина Донева – главен съдия.

В петък Лиа Каратанчева в тандем с Сапфо Сакелариди (Гърция) спечелиха титлата в надпреварата на двойки.