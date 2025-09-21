БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Това е трета титла за 18-годишната тенисистка на сингъл от турнири от веригата на Международната федерация ITF.

Елизара Янева триумфира с титлата на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик
Снимка: Българска федерация по тенис
Елизара Янева спечели титлата на сингъл на турнира от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се проведе при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара

Това е пореден огромен успех за българския тенис в рамките само на две седмици. Първо Иван Иванов и Александър Василев играха исторически български финал при юношите на US Open. През миналата седмица България пък победи Финландия и за първи път в историята ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на световно първенство.

18-годишната Елизара Янева победи на финала поставената под №3 в схемата Селена Яничиевич (Франция) със 7:5, 6:3. Двубоят продължи час и 45 минути.

Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата. Във втората част българката доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината й достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.

Това е трета титла за Елизара Янева на сингъл от турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF, но първа от категория от W50. Преди това българката спечели два поредни трофея през февруари на турнири в Манакор (Испания).

Наградите на призьорките връчиха Стефан Цветков – президент на Българска федерация по тенис, Димитър Йорданов – изпълнителен директор „Goto jewellery and diamonds", Николай Стойчев – турнирен директор и Веселина Донева – главен съдия.

В петък Лиа Каратанчева в тандем с Сапфо Сакелариди (Гърция) спечелиха титлата в надпреварата на двойки.

#Елизара Янева

