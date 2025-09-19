Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева спечели титлата на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставените под №1 Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), победиха на финала вторите в схемата Яна Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрахимова (Русия) с 6:2, 7:5 за 76 минути.

Българката и гъркинята направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част те преодоляха пасив от 1:3, а след 5:5 направиха решаващ пробив в 11-ия гейм и при свой сервис затвориха двубоя с втория си мачбол.

Каратанчева завоюва шеста титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като три от тях са от тази година след тези в Анталия (Турция) и в Калви (Франция).

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.