Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик

Българката завоюва шеста титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис.
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева спечели титлата на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.
Поставените под №1 Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), победиха на финала вторите в схемата Яна Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрахимова (Русия) с 6:2, 7:5 за 76 минути.
Българката и гъркинята направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част те преодоляха пасив от 1:3, а след 5:5 направиха решаващ пробив в 11-ия гейм и при свой сервис затвориха двубоя с втория си мачбол.
Каратанчева завоюва шеста титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като три от тях са от тази година след тези в Анталия (Турция) и в Калви (Франция).
През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.