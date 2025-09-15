Връчиха наградите "Еми"

На церемония в Лос Анджелис раздадоха тазгодишните награди "Еми" за телевизионни и стрийминг продукции.

Наградата за най-добър драматичен сериал получи "Спешни случаи в Питсбърг", а наградата за най-добър комедиен сериал отиде при "Студиото".

Актьорът от минисериала "Юношество" Оуен Купър спечели награда за главна мъжка роля в драматичен сериал. 15-годишният Купър стана най-младият актьор, печелил тази награда. Актрисата Ерин Дохърти, също от "Юношество", спечели награда за най-добра поддържаща актриса. Това е първата ѝ номинация и награда.

Сред другите наградени са също "Разделение", "Хитринки" и "Пингвина". Победителите бяха избрани от около 26 хиляди изпълнители, режисьори, продуценти и други членове на Американската национална академия за телевизионни изкуства и науки.