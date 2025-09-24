Синер срещу Чилич в първия кръг на China Open

Яник Синер ще се изправи срещу Марин Чилич на старта на Откритото първенство по тенис на Китай – China Open. За италианеца това ще бъде първи двубой след загубата от Карлос Алкарас на финала на US Open в началото на септември.

Синер има добри спомени от АТР 500 турнира на твърди кортове в Пекин, който успя да спечели през 2023 г. 24-годишният италианец, който е с показатели 37-5 от началото на сезона, при победа над финалиста от 2011 г. Чилич може да срещне във втория кръг представителя на домакините – Джан Джинджен, който участва в основната схема с „уайлд кард“.

Световният №10 Карен Хачанов може да бъде съперникът на Синер на четвъртфиналите, а на полуфиналите най-опасни имена са Алекс Де Минор и Якуб Меншик.

Австралиецът Де Минор, който във Вашингтон по-рано през лятото спечели втората си титла за сезона, започва участието си в Пекин срещу китаеца Буюнчаокете, докато шампионът от Маями Меншик ще премери сили на старта с Миомир Кецманович.

В долната половина на схемата е №2 Александър Зверев, който на старта ще има за съперник сънародника на Синер – Лоренцо Сонего. На четвъртфиналите Саша може да поднови съперничеството си с Даниил Медведев, който пък на старта играе с Камерън Нори.

Медведев е финалист в Пекин от 2023 г., а Зверев – трикратен полуфиналист.

В тази част на схемата личат още имената на Лоренцо Музети, поставен под №4 в схемата, както и на шестия Андрей Рубльов.