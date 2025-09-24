Синер срещу Чилич в първия кръг на China Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италианецът се завръща на корта за първи път след загубата от Карлос Алкарас на финала на US Open по-рано през месеца.

яник синер достигна полуфиналите тенис турнира пекин
Слушай новината

Яник Синер ще се изправи срещу Марин Чилич на старта на Откритото първенство по тенис на Китай – China Open. За италианеца това ще бъде първи двубой след загубата от Карлос Алкарас на финала на US Open в началото на септември.

Синер има добри спомени от АТР 500 турнира на твърди кортове в Пекин, който успя да спечели през 2023 г. 24-годишният италианец, който е с показатели 37-5 от началото на сезона, при победа над финалиста от 2011 г. Чилич може да срещне във втория кръг представителя на домакините – Джан Джинджен, който участва в основната схема с „уайлд кард“.

Световният №10 Карен Хачанов може да бъде съперникът на Синер на четвъртфиналите, а на полуфиналите най-опасни имена са Алекс Де Минор и Якуб Меншик.

Австралиецът Де Минор, който във Вашингтон по-рано през лятото спечели втората си титла за сезона, започва участието си в Пекин срещу китаеца Буюнчаокете, докато шампионът от Маями Меншик ще премери сили на старта с Миомир Кецманович.

В долната половина на схемата е №2 Александър Зверев, който на старта ще има за съперник сънародника на Синер – Лоренцо Сонего. На четвъртфиналите Саша може да поднови съперничеството си с Даниил Медведев, който пък на старта играе с Камерън Нори.

Медведев е финалист в Пекин от 2023 г., а Зверев – трикратен полуфиналист.

В тази част на схемата личат още имената на Лоренцо Музети, поставен под №4 в схемата, както и на шестия Андрей Рубльов.

