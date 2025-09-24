Продадоха тенис ракета на Анди Мъри за 73 200 долара

Ракета, принадлежаща на бившия британски тенисист Анди Мъри, беше продадена на търг за 73 200 долара, съобщи ESPN.

Мъри използва тази ракета по време на няколко мача на Уимбълдън през 2013 г., включително финала, когато стана първият британец, спечелил титлата на Уимбълдън от 76 години. В решителния мач Мъри победи сърбина Новак Джокович с 6:4, 7:5, 6:4.

Рекордът се държи от ракета за тенис, използвана от испанеца Рафаел Надал на финала му на „Ролан Гарос“ през 2017 г. През юни 2025 г. въпросната ракета беше продадена за 157 000 долара.

Мъри е трикратен шампион от Големия шлем и бивш номер едно в света. Британецът сложи край на кариерата си през 2024 г. на 37-годишна възраст.