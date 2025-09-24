БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продадоха тенис ракета на Анди Мъри за 73 200 долара

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Мъри използва тази ракета по време на няколко мача на Уимбълдън през 2013 г., включително финала.

Анди Мъри
Снимка: БТА
Слушай новината

Ракета, принадлежаща на бившия британски тенисист Анди Мъри, беше продадена на търг за 73 200 долара, съобщи ESPN.

Мъри използва тази ракета по време на няколко мача на Уимбълдън през 2013 г., включително финала, когато стана първият британец, спечелил титлата на Уимбълдън от 76 години. В решителния мач Мъри победи сърбина Новак Джокович с 6:4, 7:5, 6:4.

Рекордът се държи от ракета за тенис, използвана от испанеца Рафаел Надал на финала му на „Ролан Гарос“ през 2017 г. През юни 2025 г. въпросната ракета беше продадена за 157 000 долара.

Мъри е трикратен шампион от Големия шлем и бивш номер едно в света. Британецът сложи край на кариерата си през 2024 г. на 37-годишна възраст.

# Анди Мъри

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Тенис

Синер срещу Чилич в първия кръг на China Open
Синер срещу Чилич в първия кръг на China Open
Успешно начало за Гергана Топалова на турнира в Кап д'Аже Успешно начало за Гергана Топалова на турнира в Кап д'Аже
Чете се за: 00:32 мин.
Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста
Чете се за: 01:12 мин.
Двама български тенис съдии с признание от ITF Двама български тенис съдии с признание от ITF
Чете се за: 01:25 мин.
ITF обяви Елизара Янева за тенисистката с най-голям скок в световната ранглиста ITF обяви Елизара Янева за тенисистката с най-голям скок в световната ранглиста
Чете се за: 01:35 мин.
Пътищата на Григор Димитров и Джейми Делгадо се разделиха Пътищата на Григор Димитров и Джейми Делгадо се разделиха
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ