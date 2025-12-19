Микаел Иванов и Ния Синчанова триумфираха с титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито до 12 г. в Бургас

Микаел Иванов от ТК "Каратанчева" София и Ния Синчанова от ТК "Августа Траяна" Стара Загора спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито до 12-годишна възраст, което се проведе в клуб "Авеню" в град Бургас.

Във финала при момчетата Микаел Иванов победи с 6:0, 6:1 Николай Николов от ТК "Авеню".

В мача за титлата при момичетата Ния Синчанова се наложи с 6:1, 6:1 над Ния Проданова от ТК "Барокко Спорт" София.

Във финала на двойки при момчетата Ивелин Василев и Николай Николов от ТК "Авеню" победиха с 6:4, 7:5 Слави Георгиев от "Некст Джен" София и Митко Генов от ТК "Хасково 2015.

В спора за трофея при момичетата Адриана Василева и Дениз Николчева от "Барокко Спорт" надедляха над Ния Синчанова от ТК "Августа Траяна" Стара Загора и Ния Проданова от ТК "Барокко Спорт с 1:6, 7:6(4), 10-3.