Ник Кирьос получи "уайлд кард" за тенис турнира в Бризбейн

Ник Кирьос ще играе на турнира в Бризбейн следващия месец. Австралиецът е получил "уайлд кард" от организаторите.

Кариерата на 30-годишния тенисист е съпътствана от контузии през последните няколко години и той е играл само пет мача на сингъл през 2025 г., последният от които в Маями през март.

Кирьос е шампион в Бризбейн през 2018 година.

В момента той е на 673-то място в света и е без защитна ранглиста. За да играе в Откритото първенство на Австралия Кирьос отново трябва да получи "уайлд кард".

По време на подготовката си той ще участва на демонстративния турнир Kooyong Classic в Мелбърн, както и в сблъсъка „битка на половете“ с номер 1 в света при жените Арина Сабаленка в Дубай на 28 декември.