БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сребро и бронз за тенисистите от Супер Спорт на световното от веригата MEDWTC

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Момичетата си тръгнаха със сребърните отличия, а момчетата спечелиха бронза в Манакор.

иван иванов вдъхнови млади тенисисти световното отборно манакор
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Тенисистите от ТК Супер Спорт (Варна) спечелиха сребърни и бронзови медали на Световното отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12-годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Отборите бяха разпределени в групи, като се игра по системата всеки срещу всеки, а след това се прави крайно класиране.

Момичетата до 12 години загубиха последната си среща с 0:3 победи от Next Gen Stars, като по този начин завършиха на второ място в крайното класирането. Преди този мач Грациела Константинова и Виктория Константинова спечелиха четири победи от четири двубоя. В класирането при момичетата до 10 години българките завършиха на първо място.

Момчетата до 10 години завършиха наравно 2:2 победи в последната си среща с тима на ТК Валенсия. Така българчетата приключват надпреварата на трето място с две победи, две равенства и една загуба. Момчетата бяха в състав Борис Йорданов, Теодор Желев и Никола Гатев.

Треньор на турнира беше Димитър Христов.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Български тенис

Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Чете се за: 02:50 мин.
Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста
Чете се за: 01:20 мин.
Силно представяне на Ния Синчанова, Ния Проданова и Георги Минков на турнир от Тенис Европа във Франция Силно представяне на Ния Синчанова, Ния Проданова и Георги Минков на турнир от Тенис Европа във Франция
Чете се за: 01:37 мин.
Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн
Чете се за: 01:30 мин.
Драматична загуба за Адриан Андреев на четвъртфиналите на тенис турнира в Маракеш Драматична загуба за Адриан Андреев на четвъртфиналите на тенис турнира в Маракеш
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ