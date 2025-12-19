Георги Георгиев и Рая Маркова станаха двойни шампиони на Държавното лично по тенис на закрито до 16 г. в Добрич

Георги Георгиев и Рая Маркова спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито до 16-годишна възраст. Надпреварата се проведе на базата на ТК "Изида" в град Добрич.

Във финала на сингъл при юношите Георгиев (ТК "Барокко Спорт" София) победи Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020" Пловдив) с 6:3, 3:6, 6:2.

Във финала на сингъл при девойките Рая Маркова (ТК "Августа Траяна" Стара Загора) се наложи над Никол Нунева (ТК "Приста 2011" Русе) с 6:2, 7:5.

Във финала на двойки при юношите Владимир Цонков и Георги Георгиев от ТК "Барокко Спорт" победиха Данаил Петров и Никола Божилов от ТК "Некст Джен" със 7:5, 6:1.

Шампиони при девойките са Рая Маркова и Илина Илиева, които надиграха Мелани Стоичкова и Зара Минева от ТК "Виа Тенис Стар" София с 6:7 (6), 6:0, 10-1.