Иван Иванов също е осминафиналист при юношите на US Open

Иван Иванов се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите на US Open. Поставеният под №1 българин победи с 6:2, 6:3 представителя на домакините Максуел Екстед. Двубоят продължи час и 22 минути.

Шампионът от Уимбълдън при юношите постигна втора двусетова победа на турнира и на осминафиналите ще играе срещу Максимъс Дусолт (САЩ).

16-годишният Иванов изостана с пробив за 1:2 в първия сет, но спечели следващите осем гейма. Така той взе първата част с 6:2, поведе с 3:0 във втората, а след това затвори лесно мача в своя полза с 6:3.

По-рано днес Александър Василев също се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите.